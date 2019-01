Aus in Runde eins : Australian Open: Tennis-Profi Andrea Petkovic gibt bei Hitzeschlacht auf

Andrea Petkovic musste in der ersten Runde der Australian Open aufgrund von Kreislaufproblemen das Handtuch werfen.

von dpa

14. Januar 2019, 10:35 Uhr

Melbourne | Bis auf Angelique Kerber sind die deutschen Tennisprofis am ersten Tag der Australian Open ohne Sieg geblieben. Andrea Petkovic gab am Montag beim Stand von 7:6 (7:3), 3:4 und 30:40 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu auf. An einem Tag mit Temperaturen von über 30 Grad in Melbourne schien Petkovic unter Kreislaufproblemen oder Schwindel zu leiden. Sie lag zunächst minutenlang auf dem Platz und konnte dann nur mit fremder Hilfe aufrecht auf einem Stuhl sitzen. Als die Darmstädterin wieder gehen konnte, gratulierte sie Begu und setzte die Partie nicht mehr fort. Vor Petkovic war auch Julia Görges ausgeschieden.



Nach Rudi Molleker und Peter Gojowczyk schied bei den Herren Jan-Lennard Struff aus. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein verlor 6:1, 4:6, 3:6, 4:6 gegen den Australier Matthew Ebden. Struff lag dabei im zweiten Satz schon 4:1 vorn, ehe er ins Hintertreffen geriet. Der Sauerländer hatte erst am vergangenen Samstag beim Turnier im neuseeländischen Auckland noch den Titel im Doppel geholt und war am Freitag im Einzel erst im Halbfinale ausgeschieden.

Insgesamt waren 13 deutsche Starter für die Australian Open qualifiziert. Am Dienstag haben noch sieben die Chance auf den Einzug in die zweite Runde, unter ihnen auch Alexander Zverev.