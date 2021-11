Premiere in Turin : Tennis-Elite mit Zverev misst sich bei ATP Finals

Ohne die Topstars Roger Federer und Rafael Nadal steigt die Turin-Premiere der ATP Finals. Alexander Zverev will wie 2018 das Jahresabschlussturnier für sich entscheiden. Ein Überblick über die Teilnehmer.

Torino | Zum Auftakt des Tennis-Saisonfinals steht Alexander Zverev gleich vor einer besonderen Herausforderung. In seinem ersten Gruppenspiel in Turin triff der Hamburger am heutigen Sonntag (21.00 Uhr/Sky) auf den Italiener Matteo Berrettini, der von den Zuschauern mit Begeisterung angefeuert werden dürfte. Erstmals steigt das Jahresabschlussturnier der a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.