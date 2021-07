Olympia : Tennis-Ass Zverev souverän weiter - Djokovic besiegt Struff

Alle deutschen Damen sind beim olympischen Tennis-Turnier ausgeschieden, Alexander Zverev zieht dagegen souverän ins Achtelfinale ein. Für Jan-Lennard Struff ist der Topstar zu stark.

Koto City | Ein forsch aufspielender Jan-Lennard Struff hat Topstar Novak Djokovic bei den Olympischen Spielen nicht aufhalten können - die Nummer eins der Welt jagt weiter den nächsten Meilenstein der Tennis-Historie. In seinem Zweitrundenmatch in Tokio musste sich der Sauerländer Struff am Montag mit 4:6, 3:6 geschlagen geben. Die deutsche Nummer zwei verpas...

