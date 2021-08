Sommerspiele in Tokio : Team Deutschland zurück - Olympia-Aufarbeitung beginnt

Für Tischtennis-Ass Dimitrij Ovtcharov ist der Medaillenspiegel „nicht relevant“. Dennoch muss sich der deutsche Sport damit beschäftigen. Auf schnelle Ergebnisse aus der Leistungssportreform darf er nicht hoffen.

Frankfurt am Main | Knapp 100 Sportler aus dem deutschen Olympia-Team haben sich am Montag nach ihrer Rückkehr aus Tokio im Frankfurter Römer feiern lassen. Derweil beginnt diese Woche bereits die Aufarbeitung der schwächsten Medaillenausbeute seit der Wiedervereinigung - mit Blick auf Paris 2024. „Mit einem einfachen "Weiter so", wie es in den vergangenen Jahrzehnten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.