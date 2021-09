Nach Sturz : Tandes Skisprung-Comeback „auf sehr hohem Niveau“ gelungen

Rund ein halbes Jahr nach seinem heftigen Sturz beim Skifliegen in Planica hat der norwegische Skispringer Daniel-André Tande sein Comeback gemeistert.

Oslo | Nach den Rängen neun und vier beim Continental Cup in Oslo war sein Trainer Alexander Stöckl zufrieden. „Was ich auf den Schanzen in Oslo und Lillehammer, auf denen Daniel trainiert hat, gesehen habe, springt er wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Er ist körperlich sehr gut in Form“, sagte Stöckl der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Der frühere...

