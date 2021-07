Olympia : Taekwondo-Hoffnung Bachmann früh draußen

Deutschlands Taekwondo-Hoffnung Alexander Bachmann ist bei den Olympischen Spielen in Tokio nach nur einem Kampf ausgeschieden.

Chiba | Der Stuttgarter unterlag im Achtelfinale der Gewichtsklasse über 80 Kilogramm dem Kasachen Ruslan Schaparow mit 7:11. Da sein Gegner anschließend gegen den Südkoreaner Kyo-Don In verlor, durfte Bachmann auch in der Hoffnungsrunde nicht mehr ran. Nach der Chance auf Gold war so auch die auf Bronze dahin. „Es lief heute einfach nicht gut - genau a...

