Keller-Nachfolge : Suche nach neuer DFB-Spitze: Bundestag am 11. März 2022

Die Mitglieder des Deutschen Fußball-Bundes wählen nach aktuellem Stand am 11. März 2022 die Nachfolgerin oder den Nachfolger des zurückgetretenen Verbandspräsidenten Fritz Keller.

Frankfurt am Main | Den Termin für den Ordentlichen Bundestag im kommenden Jahr gab der Verband am Freitag nach der Sitzung des Präsidiums bekannt. Veranstaltungsort ist Frankfurt/Main, wo auch die DFB-Zentrale steht. Ursprünglich sollte die Vollversammlung erst im Oktober 2022 ausgerichtet werden. „Mit Blick auf die personelle Konstellation an der Spitze des DFB wurd...

