Deutsches Gold in der 100-Meter-Konkurrenz der legendären Klasse von „Blade Runner“ Oscar Pistorius: Felix Streng hat bei den Paralympics in Tokio das dritte Gold für Deutschland geholt.

Shinjuku City | Deutsches Gold in der 100-Meter-Konkurrenz der legendären Klasse von „Blade Runner“ Oscar Pistorius: Felix Streng hat bei den Paralympics in Tokio das dritte Gold für Deutschland geholt. Im Sprint der Unterschenkelamputierten siegte Streng, der neuerdings in London trainiert und für Wetzlar startet, in 10,76 Sekunden vor dem Costa-Ricaner Sherman I...

