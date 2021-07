Olympia : Stolz folgt auf Ärger: Köhler fliegt „mit lachenden Augen“

Sarah Köhler verpasst ihren zweiten Medaillen-Coup und ist erst einmal enttäuscht. Edelmetall wäre im Rennen über 800 Meter Freistil durchaus drin gewesen.

Koto City | Sarah Köhler freute sich nach turbulenten Tokio-Tagen mit Bronze-Jubel und 800-Meter-Frust auf zu Hause. In der Nacht zum Sonntag noch ihren Verlobten Florian Wellbrock im Tokio Aquatics Centre anfeuern, tags darauf zurück in die Heimat fliegen - so lautete das Olympia-Abschiedsprogramm für die erste deutsche Medaillengewinnerin bei Sommerspielen i...

