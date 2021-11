NFL : St. Brown kassiert mit Lions achte Niederlage

Die Detroit Lions um Passempfänger Amon-Ra St.

Detroit | Brown stecken in der NFL weiter in einer Krise und warten als einziges Team der Liga auf den ersten Saisonsieg. Das 6:44 im Heimspiel gegen die zuvor ebenfalls strauchelnden Philadelphia Eagles am Sonntag war bereits die achte Pleite in Serie. Der Deutsch-Amerikaner St. Brown selbst hatte gute Szenen, darunter einen Raumgewinn über 34 Yards und ein...

