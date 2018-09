Sport live im TV am 1. September 2018 : TV-Planer: Sommer-Biathlon live - Massenstarts

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 1. September 2018.

von Christopher Bredow

01. September 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 1. September 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Sommer-Biathlon live im TV und Live-Stream: Massenstart live

Auf den dritten Programmen der ARD sind am Samstag zwei Spiele in der 3. Liga live im TV und Livestream zu sehen. Ab 14 Uhr zeigen NDR und BR das Spiel der SpVgg Unterhaching gegen Eintracht Braunschweig live und der WDR überträgt die Begegnung von Preußen Münster gegen KFC Uerdingen live im Free-TV und Stream.

Im ZDF läuft am Samstag Sommer-Biathlon live im TV und Live-Stream. Als Vorgeschmack auf die beliebte Wintersportart gehen in Wiesbaden einige Top-Biathleten auf die Straße. Los geht es um 14.30 Uhr mit dem Massenstart der Damen, um 16 Uhr starten die Herren. Zudem zeigt das ZDF ab 16.40 Frauenfußball mit der WM-Qualifikation von Island gegen Deutschland live im TV und Stream. In der ZDF-Mediathek kann ein kostenloser Livestream abgerufen werden.

Auf RTL kann derweil ab 14.45 Uhr die Formel 1 live im Free-TV mitverfolgt werden. Dann steht das Qualifying zum Großen Preis von Italien auf dem Programm. Eurosport zeigt ab 17.30 Uhr die dritte Runde bei den US Open live im TV und Livestream. Am Samstag ist unter anderem Angelique Kerber gegen Dominika Cibulkova im Einsatz und es kommt zum deutschen Duell von Philipp Kohlschreiber gegen Alexander Zverev. Auf der Internetseite von Eurosport können die US Open live im Stream mitverfolgt werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 1. September 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

NDR/BR, 14 Uhr: "3. Liga live: SpVgg Unterhaching gegen Eintracht Braunschweig live"

