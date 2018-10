Sport live im TV am 2. Oktober 2018 : TV-Planer: Snooker live - 2. Tag bei den European Masters

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 2. Oktober 2018.

von Christopher Bredow

02. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Dienstag, 2. Oktober 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Snooker live im TV und Live-Stream: 2. Tag bei den European Masters live

Ab 18.55 Uhr zeigt Eurosport am Dienstag Snooker live im TV und Livestream. Dann ist der zweite Tag bei den European Masters live zu sehen. Zuvor überträgt der Sportsender ab 16 Uhr Radsport mit dem Eintagesrennen in Wallonien live im Free-TV und Stream. Auf der Internetseite von Eurosport kann ein kostenloser Livestream abgerufen werden.

Am Dienstag findet zudem der zweite Spieltag in der Gruppenphase der Champions League 2018/19 statt. Der Bezahlsender Sky zeigt ab 18 und 21 Uhr eine Konferenz der Champions League live im TV und Livestream. Der kostenpflichtige Stream kann von Sky-Abonnenten auf dem Streaming-Portal "Sky Go" abgerufen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Dienstag, 2. Oktober 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 16 Uhr: "Radsport live: Eintagesrennen in Wallonien live"

16 Uhr: "Radsport live: Eintagesrennen in Wallonien live" Sky Sport, 18 und 21 Uhr: "Champions League live: Gruppenspiele am Dienstag in der Konferenz live"

18 und 21 Uhr: "Champions League live: Gruppenspiele am Dienstag in der Konferenz live" Eurosport, 18.55 Uhr: "Snooker live: World Main Tour - European Masters live (2. Tag)"