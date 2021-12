Weltcup : Slalom-Spezialistin Lena Dürr enttäuscht in Lienz

Skirennfahrerin Lena Dürr hat den Jahresabschluss in Lienz vermasselt.

Lienz | Die Münchnerin belegte im Slalom am Schlossberg nur Platz 18. 2,25 Sekunden betrug ihr Rückstand auf die überragende Slowakin Petra Vlhova. Die Gesamtweltcupsiegerin feierte in Abwesenheit ihrer amerikanischen Dauerrivalin Mikaela Shiffrin, die sich wegen eines positiven Corona-Tests weiter in Quarantäne befindet, schon ihren dritten Saisonerfolg. ...

