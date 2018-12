Sport live im TV am 1. Dezember 2018 : TV-Planer: Skispringen live - Weltcup in Nischni Tagil

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 1. Dezember 2018.

von Christopher Bredow

01. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 1. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Skispringen live im TV und Live-Stream: Weltcup in Nischni Tagil live

Auf Eurosport (ab 9.15 Uhr) und im ZDF (ab 12.05 Uhr) wird am Samstag Wintersport live im TV übertragen. Unter anderem ist auf beiden Sendern die Nordische Kombination, Langlauf und Ski alpin live im TV und Livestream zu sehen. Zudem zeigen beide Sender am Nachmittag Skispringen live im TV und Live-Stream. Ab 15.50 Uhr ist das Einzelspringen beim Weltcup in Nischni Tagil live zu sehen. In der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport gibt es kostenlose Streams.

Auf den dritten Programmen der ARD sind am Samstag drei Spiele aus der 3. Liga live im TV und Livestream zu sehen. Ab 14 Uhr zeigen NDR und SWR das Spiel von Eintracht Braunschweig gegen VfR Aalen live, im WDR läuft die Begegnung von Preußen Münster gegen Hallescher FC live und der BR und MDR übertragen die Partie des TSV 1860 München gegen FSV Zwickau live. Kostenlose Streams zur 3. Liga können in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Auf Sport1 läuft am Samstagnachmittag ab 17.25 Uhr Damen-Volleyball live im Free-TV. Dann ist das Bundesligaspiel des Dresdner SC gegen SSC Palmberg Schwerin live im TV und Livestream auf sport1.de zu sehen. Eurosport überträgt am Abend ab 22.45 Uhr derweil das Finale der Fußball-U17-WM der Frauen live im Fernsehen. Im Endspiel stehen sich Spanien und Mexiko gegenüber. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 1. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

