Sport live im TV am 3. Oktober 2018 : TV-Planer: Skispringen live - Sommer Grand Prix in Klingenthal

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Mittwoch, 3. Oktober 2018.

von Christopher Bredow

03. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Mittwoch, 3. Oktober 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Skispringen live im TV und Live-Stream: Sommer-GP in Klingenthal live

Der MDR und Eurosport übertragen am Mittwoch Skispringen live im TV und Livestream. Ab 14 Uhr ist auf den Sendern der Sommer Grand Prix in Klingenthal live im Free-TV zu sehen. Kostenlose Streams können in der MDR-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden. Eurosport überträgt zudem ab 16 und 18.55 Uhr Snooker live im TV und Live-Stream. Dann ist der dritte Tag bei den European Masters live zu sehen.

Auf Sport1 läuft am Mittwoch Eishockey live. Ab 15.30 Uhr ist die NHL Global Series Challenge mit dem Spiel der Kölner Haie gegen Edmonton Oilers live im Free-TV und Live-Stream auf sport1.de zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt derweil ab 18.50 und 20.50 Uhr die Champions League live im TV und Livestream auf "Sky Go". Auf Sky sind die Konferenzen mit allen gleichzeitig stattfindenden Champions-League-Spielen live zu sehen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 3. Oktober 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

