Sommerspiele in Tokio : Siebtes Olympia-Gold für US-Sprinterin Allyson Felix

Allyson Felix hat mit der 4 x 400-Meter-Staffel der USA ihr siebtes olympisches Gold geholt.

Shinjuku City | Die 35-Jährige gewann das Rennen in Tokio zusammen mit Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad und Athing Mu in ganz starken 3:16,85 Minuten. Die Amerikanerinnen landeten damit ihren siebten Staffelerfolg in Serie auf dieser Distanz. Silber ging an Polen (3:20,53), Bronze an Jamaika (3:21,24). Felix hat nun seit den Sommerspielen 2004 in Athen insgesam...

