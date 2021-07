Hochgeschwindigkeitszug : Shinkansen - Der Stolz der Hightechnation Japan

Er gilt als der sicherste Hochgeschwindigkeitszug der Welt: Japans Shinkansen.

Tokio | Die „bullet trains“ (Geschoss-Züge) mit ihrem futuristischen Design und Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometern in der Stunde sind der Stolz der Nation. Die erste Strecke mit einer Länge von rund 515 Kilometern war am 1. Oktober 1964 - rechtzeitig zu den damaligen Olympischen Spielen in Tokio - zwischen der Hauptstadt und Osaka eröffnet w...

