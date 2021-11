Grand Slam : Sherrocks nächster Darts-Coup: Sieg über Deutschen Clemens

Fallon Sherrock hat wenige Wochen vor der WM für den nächsten großen Darts-Coup gesorgt.

Wolverhampton | Die 27-Jährige besiegte den besten deutschen Profi Gabriel Clemens mit 5:3 und sicherte sich damit ein Achtelfinal-Ticket beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton. „Ich weiß selbst nicht, wie ich das geschafft habe“, sagte die „Queen of the Palace“ im TV-Interview. Sherrocks Schwester hatte direkt Tränen in den Augen, das englische Publikum feiert...

