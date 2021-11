Grand Slam of Darts : Sherrocks Darts-Siegeszug beendet: Niederlage gegen Wright

Fallon Sherrock ist beim Grand Slam of Darts nach einer beeindruckenden Siegesserie ausgeschieden.

Wolverhampton | Die 27 Jahre alte Engländerin verlor ihr Viertelfinale in Wolverhampton mit 13:16 gegen den schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright. Sherrock setzte in dem Duell zwar den einen oder anderen Glanzpunkt, konnte das hohe Niveau des diesmal in gelb gekleideten Paradiesvogels aber über die lange Strecke nicht ganz halten. „Wow, du hast beeindruckend gespi...

