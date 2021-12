Weltmeisterschaft : Sherrock und die Darts-Frage: Wie viel Frau soll sein?

Fallon Sherrock schrieb bei der WM Geschichte und besiegte 2021 Männer in Serie. Nun wird über ihre Teilnahme bei einer besonders prestigeträchtigen und hochdotierten Wettkampfserie diskutiert.

London | Mann, Frau, Sensation, Märchen: Fallon Sherrock würde davon am liebsten nichts mehr hören und einfach ohne Nebengeräusche ihrem Sport nachgehen: „Ich bin eine professionelle Darts-Spielerin und keine Kuriosität.“ „Letztendlich nehme ich an Darts-Veranstaltungen teil, die für alle offen sind und nicht als Frau in einem Männer-Event“, sagte die 27 Ja...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.