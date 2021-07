Olympia : Schweizerin Bencic spielt um Tennis-Gold von Tokio

In Abwesenheit von Weltstar Roger Federer hat die Schweiz eine olympische Medaille im Tennis sicher.

Koto City | Belinda Bencic zog bei den Sommerspielen in Tokio mit einem 7:6 (7:2), 4:6, 6:3 gegen Jelena Rybakina aus Kasachstan ins Damen-Endspiel ein und spielt am Samstag um die Goldmedaille. Im Finale trifft die Weltranglisten-Zwölfte auf die Ukrainerin Jelina Switolina oder die Tschechin Marketa Vondrousova. Auch im Doppel kann die 24 Jahre alte Bencic no...

