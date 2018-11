Absturz mit dem Gleitschirm : Schweizer Ski-Hoffnung tödlich verunglückt

Die Schweizer Abfahrts-Hoffnung Gian-Luca Barandun kam am Sonntag bei einem Unfall ums Leben, er wurde 24 Jahre alt.

von Kim Patrick von Harling und dpa

05. November 2018, 12:30 Uhr

Graubünden | Bei einem tragischen Absturz mit einem Gleitschirm ist der Schweizer Gian-Luca Barandun am Sonntag ums Leben gekommen. Seinen Verletzungen erlag der 24-Jährige noch an der Unfallstelle in Graubünden, wie die "Aargauer Zeitung" berichtete.

"Die Swiss-Ski-Familie ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei der Trauerfamilie. Wir sprechen ihr unser herzlichstes Beileid aus", sagte Markus Wolf, Geschäftsführer des schweizer Ski-Verbandes.

Barandun gehörte dem Schweizer A-Kader an und galt als einer der Hoffnungsträger in den Speed-Disziplinen. Im Weltcup fuhr er sechsmal in die Punkteränge, unter anderem als Neunter der Kombination von Bormio im Dezember 2017 und 15. der traditionsreichen Lauberhorn-Abfahrt von Wengen im Januar dieses Jahres.