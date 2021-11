Ski nordisch : Schwedische Skilangläuferin Svahn verpasst Olympia

Die schwedische Skilangläuferin Linn Svahn verpasst verletzungsbedingt die Olympischen Winterspiele in Peking.

Stockholm | Das sagte die 21-Jährige in einem Interview der schwedischen Boulevardzeitung „Expressen“. Nach einer Operation an ihrer verletzten Schulter vor zwei Monaten habe sie den Bescheid bekommen, dass es mit Olympia nichts werde. „Es ist schwer, Träume einfach verschwinden zu sehen“, sagte sie. Deshalb habe es eine Zeit gedauert, bis sie all das verarbeitet...

