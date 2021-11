Formel 1 : Schumacher hofft noch auf ersten Punkt im Premierenjahr

Formel-1-Neuling Mick Schumacher hat die Hoffnung auf seine ersten WM-Zähler noch in seinem Premierenjahr nicht aufgegeben.

Doha | „Wir werden unser Bestes geben, diesen Punkt noch zu holen“, sagte der 22-Jährige in Doha. Im Wüstenstaat Katar findet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) das drittletzte Saisonrennen statt. Druck sei das falsche Wort, um seine Situation zu beschreiben, betonte Schumacher, der es bislang in seinem unterlegenen Haas-Rennwagen noch nicht in die Top Ten schaffte....

