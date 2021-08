Paralympics : Schnitzel & „Die Ärzte“: Brexit macht Bestwick zum Deutschen

Rollstuhlbasketballer Joseph Bestwick ist in England geboren und hat für Großbritannien eine Paralympics-Medaille gewonnen. Bei den Spielen in Tokio trifft er am Freitag mit Deutschland auf England.

Shinjuku City | Er hört inzwischen „Die Ärzte“, mag Schnitzel und findet „das traditionelle deutsche Sonntag-Familienfrühstück sehr geil.“ Es ist schon ziemlich vieles deutsch an Joseph „Joe“ Bestwick. Und einen deutschen Lieblingssatz hat der gebürtige Engländer auch: „Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur die falschen Klamotten.“ Denn früher war er noch ga...

