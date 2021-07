Tennis bei Olympia : Rückblick auf Drama und Triumphe: Graf, Becker/Stich & Co.

Steffi Graf mit einem Novum, Boris Becker und Michael Stich als Zweckdoppel: Alexander Zverev reiht sich mit dem Einzug in das Olympia-Finale in Tokio in eine prominente Liste ein. Ein Rückblick auf seine Vorgänger seit 1988.

Koto City | Ein Sieg fehlt zu Gold und zu deutscher Tennis-Geschichte: Alexander Zverev kann sich am Sonntag im Endspiel gegen den russischen Überraschungsfinalisten Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel küren. „Du bist ja wahnsinnig geworden“, rühmte Sportikone Boris Becker in einer via Eurosport verbreiteten Grußbotschaft und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.