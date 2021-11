Formel 1 : Rosberg: „Volle Attacke“ bei Hamilton-Schwächephasen

Aus Sicht von Nico Rosberg spricht die Erfahrung für Lewis Hamilton im engen Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft in diesem Jahr.

Jeddah | Der Brite liegt im Klassement vor den beiden letzten Saisonrennen an diesem Sonntag in Saudi-Arabien und eine Woche später in Abu Dhabi mit acht Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz. Vor dem siebenmaligen Weltmeister und Titelverteidiger rangiert Max Verstappen von Red Bull. „Gefühlsmäßig sage ich Lewis“, sagte Rosberg in einem Interview dem Redakt...

