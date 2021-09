Paralympics : Rollstuhl-Basketballerinnen verlieren Halbfinale

Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen haben das Gold-Finale bei den Paralympics verpasst.

Koto City | Im Halbfinale verlor der Zweite von Rio de Janeiro 2016 am Donnerstag in Tokio gegen den Welt- und Europameister Niederlande mit 42:52 und steht erstmals seit 2004 nicht im Paralympics-Endspiel. Am Samstag geht es dann um Bronze gegen den Verlierer der Partie USA gegen China. Lange war die Begegnung ausgeglichen. Beide Defensivreihen hatte das Matc...

