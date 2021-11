Basketball : Rockets in NBA mit zehnter Niederlage - Celtics siegen

Die Houston Rockets um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis kommen in der NBA weiter überhaupt nicht zurecht und haben auch das Duell mit den zuletzt ebenfalls schwachen Detroit Pistons verloren.

Houston | Das 104:112 in eigener Halle war bereits die zehnte Niederlage der Saison und die neunte in Serie. Schlechter sind nur die New Orleans Pelicans, für die das 100:108 gegen die Oklahoma City Thunder bereits die elfte Pleite der Saison war. Detroit verbuchte nach zuvor vier Niederlagen in Serie den zweiten Saisonsieg. Die Orlando Magic um die Berliner...

