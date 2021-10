Titelkämpfe in Oslo : Ringerin Schell kämpft um WM-Bronze - Quartett draußen

Ringerin Anna Schell kämpft bei den Weltmeisterschaften in Oslo um Bronze.

Oslo | Nach Siegen über die Slowakin Zsuzsanna Molnar und die Ukrainerin Alla Belinska verlor die 28-Jährige im Halbfinale trotz eines couragierten Auftritts mit 2:6 gegen Masako Furuichi aus Japan. Ihr kleines Finale in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm bestreitet die WM-Dritte von 2019 am Donnerstagabend. Schell ist bei den Titelkämpfen in Norwegen di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.