Olympia : Ringer Stäbler und Kudla noch mit Bronze-Chancen

Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler darf trotz seiner Viertelfinal-Niederlage noch auf die ersehnte olympische Medaille zum Abschluss seiner Karriere hoffen.

Chiba | Durch den Finaleinzug des Iraners Mohammad Reza Geraei erreichte der Musberger bei den Spielen in Tokio am Dienstag noch die Hoffnungsrunde. In dieser hat Stäbler, der in seinem letzten Turnier gerne Gold geholt hätte, am Mittwoch (4.00 Uhr/MESZ) dann zumindest die Chance auf Bronze. Sein erster Gegner ist dabei der Kolumbianer Julian Stiven Horta Ace...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.