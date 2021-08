Sommerspiele in Tokio : Ringer Stäbler und Kudla erreichen olympische Bronze-Kämpfe

Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler kämpft zum Abschluss seiner Karriere doch noch um eine olympische Medaille.

Chiba | Der Musberger erreichte bei den Spielen in Tokio über die Hoffnungsrunde noch eines der kleinen Finals der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm. In dem trifft er am Abend (ab 12.30 Uhr/MESZ) auf den Georgier Ramas Soidse. Es wird Stäblers Abschiedsvorstellung. Der 32-Jährige war im Viertelfinale knapp an Mohammad Reza Geraei gescheitert. Da der Iraner a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.