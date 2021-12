Formel 1 in Saudi-Arabien : Respekt von Hamilton und Verstappen vor „Hardcore“-Kurs

Lewis Hamilton gibt zum Auftakt bei der Formel-1-Premiere in Saudi-Arabien das Tempo vor. Kann WM-Spitzenreiter Max Verstappen in der Qualifikation zurückschlagen?

Jeddah | Lewis Hamilton war vom neuen Formel-1-Kurs in Saudi-Arabien hin und weg. „Schnell, unglaublich schnell“ sei der Dschidda Corniche Circuit nach dem ersten Warmfahren. Der Mercedes-Pilot stellte am Freitag in beiden Trainings auf der 6,174 Kilometer langen Strecke die Bestzeit auf. „Wenn man erst einmal den Rhythmus gefunden hat, ist er wunderbar zu ...

