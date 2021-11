Winterspiele in Peking : Reporter ohne Grenzen rät Medien zur Vorsicht bei Olympia

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) hat den ausländischen Medien bei der Berichterstattung von den Olympischen Winterspielen in Peking (4.

Peking | bis 20. Februar 2022) zur Vorsicht geraten und einen umfangreichen Empfehlungskatalog veröffentlicht. So sollten Journalisten, die nach China reisen, keine Anwendungen herunterladen, „die es den chinesischen Behörden ermöglichen könnten, sie zu überwachen“, wird in einem am 29. November veröffentlichten Statement („Medienvertreter müssen sich schüt...

