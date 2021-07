Olympia : Reitz Fünfter mit Luftpistole: „Bin sehr, sehr zufrieden“

Zufrieden klatschte der Gold-Schütze von Rio mit seiner Trainerin ab - auch wenn es beim Olympia-Auftakt nicht für eine Medaille reichte. Die Paradedisziplin von Christian Reitz kommt erst noch.

Asaka | Sportschütze Christian Reitz hat in Tokio die erste Medaille für das deutsche Olympia-Team verpasst. Der Schnellfeuer-Olympiasieger von Rio kam am Samstag mit der Luftpistole über die Zehn-Meter-Distanz auf Platz fünf. „Ich bin sehr, sehr zufrieden“, sagte er. Reitz schaffte ein gelungenes Warmup für die geplante Gold-Mission Anfang August in seine...

