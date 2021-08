Prothesenspringer : Rehm kritisiert Cas: „Ziemlich enttäuschend“

Der dreimalige Paralympicssieger Markus Rehm hat die bisher fehlende Begründung des Internationalen Sportgerichtshof Cas bei der Verwehrung der Olympia-Teilnahme in Tokio kritisiert.

Frechen | „Es hieß, bis zum 5. August gibt es eine Entscheidung. Heute ist der 11. und ich habe seitdem nichts gehört. Das ist ziemlich enttäuschend, wenn ich ehrlich bin“, sagte der Prothesen-Weitspringer aus Leverkusen in einer Medienrunde am Mittwoch. Der 32-Jährige hatte in diesem Jahr mit 8,62 Metern die Qualifikationsnorm für die Sommerspiele deutlich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.