Vuelta : Radprofi Schachmann steigt bei Spanien-Rundfahrt aus

Deutschlands Straßenradmeister Maximilian Schachmann hat die 76.

Bélmez de la Moraleda | Spanien-Rundfahrt vorzeitig beendet. Der 27 Jahre alte Berliner trat am Freitag nicht mehr zum Start der 13. Etappe in Belmez an. Das teilte Schachmanns Team Bora-hansgrohe mit. „Die Vuelta war ein großes Ziel in meiner diesjährigen Saison und hier in einer schlechten Verfassung zu fahren, ist sehr enttäuschend“, sagte Schachmann und ergänzte: „Ich...

