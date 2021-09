Karriereende : Rad-Sprinter Greipel braucht kein rauschendes Abschiedsfest

Beim Münsterland Giro beendet André Greipel am Sonntag seine Karriere. Nach Tony Martin verliert der deutsche Radsport binnen weniger Wochen ein zweites Aushängeschild.

Münster | André Greipel bleibt sich auch bei seinem letzten Hurra treu. Wenn am Sonntag beim Münsterland Giro der Vorhang seiner beeindruckenden Laufbahn fällt, wird es keine große Party geben. „Ich bin natürlich stolz auf meine Karriere. Aber ich weiß ja nicht, wie ich dann drauf sein werde. Ich fahre mein Rennen und will dann auch meine Ruhe haben. So bin ...

