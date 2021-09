US Open : Qualifikantin Raducanu im Halbfinale gegen Sakkari

Die britische Qualifikantin Emma Raducanu trifft nach ihrem sensationellen Siegeszug im US-Open-Halbfinale auf Maria Sakkari.

New York | Die Griechin gewann gegen die Favoritin Karolina Pliskova aus Tschechien 6:4, 6:4 und zog zum zweiten Mal in ihrer Karriere in ein Grand-Slam-Halbfinale ein. Die erst 18 Jahre alte Raducanu hatte zuvor in 82 Minuten mit 6:3, 6:4 gegen die sechs Jahre ältere Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz gewonnen. Im anderen Halbfinale spiele...

