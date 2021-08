Sommerspiele in Tokio : Putin entzückt: Russlands Olympia-Plan geht auf

Trotz der Dopingsünden der Vergangenheit sind mehr als 330 russische Sportler bei Olympia zugelassen - und sammeln fleißig Medaillen. Kritik an der Starterlaubnis lassen Athleten und Funktionäre abperlen.

Shinjuku City | Wladimir Putin ist entzückt. Fast täglich schickt der Kremlchef glühende Botschaften mit Glückwünschen an die russischen Olympioniken in Tokio. Die Medaillen-Produktion läuft ganz nach Plan - und das, obwohl es offiziell doch gar keine russische Mannschaft bei den Sommerspielen in Japan gibt. Die Folgen der Sanktionen für staatlich orchestriertes D...

