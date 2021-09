Radsport : Politt heiß auf WM-Rennen - „Corona einen Tag vergessen“

Deutschlands Radprofi Nils Politt kann das WM-Straßenrennen am Sonntag (ab 10.20 Uhr/Eurosport) kaum mehr erwarten.

Löwen | „Ich freue mich schon auf das Spektakel. Was in Deutschland der Fußball ist, ist in Belgien der Radsport“, sagte der Kölner bei einer Pressekonferenz im WM-Ort Löwen. Der Profi von Bora-hansgrohe ist als deutscher Kapitän im Straßenrennen eingeplant und gilt als Hoffnungsträger für eine Medaille. Politt erwartet ausgelassene Stimmung an den Stra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.