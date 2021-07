108. Tour de France : Pogacar-Verfolger Vingegaard: Der Junge aus der Fischfabrik

Das Nest Hanstholm an der dänischen Nordsee-Küste ist in Deutschland eher durch einen Olsenbande-Film bekannt. Das könnte Jonas Vingegaard nun ändern. Selbst Dominator Tadej Pogacar sieht in seinem Rivalen einen künftigen Tour-Sieger.

Libourne | Jonas Vingegaard packt sich die große Plastikschaufel und schippt einen ordentlichen Schwung Eis in die mit Fisch gefüllte Styroporkiste. Dann kommt der Deckel drauf, der junge Mann schnappt sich die nächste Kiste. Vor drei Jahren sah so der Tagesablauf des Dänen aus, der bei der Tour de France gerade die Radsport-Welt im Sturm erobert. Damals arbe...

