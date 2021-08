China und Corona : Peking: Olympia-Sorgen vor „deutlich strengeren“ Spielen

Kaum ist Tokio vorbei, steht Peking schon vor der Tür. Bei den Winterspielen in China könnten die Corona-Regeln nochmal verschärft werden. Den Athleten macht der Fall Simon Geschke keine großen Sorgen.

Peking | Tokio war hart, Peking wird härter. Mit dieser Erwartung geht der deutsche Spitzensport in die ungewöhnliche kurze Olympia-Pause von gerade mal einem halben Jahr. Unmittelbar nach dem Ende der Sommerspiele in Japan richtet sich der Blick schon auf die Metropole in China, wo vom 4. bis zum 20. Februar 2022 die Winterspiele stattfinden sollen. Schon ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.