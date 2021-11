NFL : Patriots holen vierten Sieg in Serie - Lions unentschieden

Die New England Patriots haben mit einem deutlichen Heimsieg gegen die Cleveland Browns ihre Playoff-Ambitionen in der NFL unterstrichen.

Foxborough | Das Football-Team um den Stuttgarter Jakob Johnson gewann 45:7 und verbuchte den vierten Sieg in Serie. Quarterback Mac Jones warf drei Touchdown-Pässe. Weil die Buffalo Bills ihr Duell mit den New York Jets 45:17 gewannen und die Miami Dolphins bereits am Donnerstag gegen die Baltimore Ravens einen Sieg geholt hatten, änderte sich auf den ersten d...

