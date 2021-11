NFL : Patriots bezwingen Falcons in NFL: Fünfter Sieg in Serie

Sieben Siege, vier Niederlagen: Das ist die Bilanz der Patriots, die mit dem Sieg gegen die Falcons den fünften Sieg in Folge feiern. Unter ihnen der Spieler Jakob Johnson aus Stuttgart.

Atlanta | Mit dem fünften Sieg in Serie haben die New England Patriots ihre starke Form erneut unterstrichen und den Druck auf die Buffalo Bills in der AFC East erhöht. Das Football-Team um den gut spielenden Stuttgarter Jakob Johnson kommt nun auf sieben Siege und vier Niederlagen und übernimmt eventuell bei einer Niederlage der Bills gegen die Indianapolis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.