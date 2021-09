Sommerspiele in Tokio : Paralympics: Beucher sieht „mehr Licht“ für Team-D

Im Vorfeld waren die Paralympics in Tokio als Corona-Spiele tituliert worden. Doch dann ging es doch mehr um Sport. Die deutsche Bilanz ist etwas schwächer als in Rio. Doch es gab besondere Athleten zu sehen und besondere Geschichten zu bestaunen.

Tokio | Die Fahne von Friedhelm Julius Beucher hielt nicht ganz bis zur Schlussfeier. Am Tag vor dem Ende der Paralympics in Tokio zeigt der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) seine Deutschland-Flagge, die er in den Tagen zuvor kaum aus der Hand gelegt hatte. Ein großes Stück hängt zerfetzt vom Stab. „Das ist das Ergebnis von zwölf Tag...

