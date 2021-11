Winterspiele in China : Outfit für Peking 2022 präsentiert: Jacken in gelb-schwarz

Mit gelb-schwarzen Jacken und roten Mützen fahren die deutschen Athletinnen und Athleten zu den Olympischen und den Paralympischen Winterspielen nach Peking.

Düsseldorf | In Anlehnung an die Nationalfarben präsentierten der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) gut drei Monate vor dem Beginn der Spiele die Anzüge des Ausstatters Adidas am Mittwoch in Düsseldorf. „Genau solche Momente erwecken dieses Kribbeln und dieses besondere Flair der Olympischen Spiele immer wieder“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.