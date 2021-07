Olympia : Osaka mit erfolgreichem Comeback in ihrer japanischer Heimat

Zwei Tage nach dem Entzünden der olympischen Flamme hat Tennis-Star Naomi Osaka den ersten Schritt für den erhofften Gewinn der Goldmedaille in Tokio geschafft.

Koto City | In ihrem verlegten Erstrundenmatch bei den Sommerspielen in ihrem Heimatland besiegte die 23 Jahre alte Japanerin die Chinesin Zheng Saisai mit 6:1, 6:4 und gab damit ein erfolgreiches Tennis-Comeback. Frisch nach der Pause Für Osaka war es das erste Match seit Ende Mai. Sie hatte sich bei den French Open in Paris nach der ersten Runde zurückgez...

