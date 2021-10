Skispringen : Olympiasiegerin Lundby verzichtet auf Start in Peking

Skisprung-Olympiasiegerin Maren Lundby lässt die komplette Saison 2021/22 aus und kann daher bei den Winterspielen in Peking ihre Goldmedaille nicht verteidigen.

Lillehammer | Diesen für sie schwerwiegenden Entschluss teilte die 27 Jahre alte Norwegerin in einem Interview des TV-Senders NRK mit. Ihr Körper habe sich in letzter Zeit „aus natürlichen Gründen“ verändert, sagte Lundby. Sie sei „nicht bereit, irgendetwas zu opfern, um in Peking auf Topniveau sein“, begründete sie. „Ich will lieber eine lange Karriere haben.“ ...

