Sommerspiele in Tokio : Olympia-OK in Bedrängnis: Erster Corona-Fall im Athletendorf

Die Corona-Sorgen reißen für die Olympia-Organisatoren nicht ab. Nun müssen sie auch den ersten Infizierten im Athletendorf vermelden. Dabei soll das Areal eigentlich besonders sicher sein.

Shinjuku City | Der erste Corona-Fall im olympischen Dorf hat die Macher der Tokio-Spiele erneut in Erklärungsnot gebracht. Schon sechs Tage vor der Eröffnung der Sommerspiele in Japans Hauptstadt mussten die Organisatoren am Samstag die Infektion eines Offiziellen im Athletendorf vermelden. „Wir tun alles, um sicherzustellen, dass es keinen größeren Corona-Ausbru...

